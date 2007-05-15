Турчинов уверен, что сегодня - последний день

Заместитель председателя фракции БЮТ Александр Турчинов считает, что вторник должен быть последним днемь заседания рабочей группы по подготовке к досрочным парламентским выборам, итогом которого будет или новый Указ Президента о перенесении выборов, или же переход политических сил к реализации избирательных процессов.

"Сегодня должен быть последний день переговоров, поскольку или будет формат нового указа с уточненным сроком выборов, или же нужно переходить в фазу реализации избирательного процесса в соответствии с предыдущим указом, в соответствии с которым выборы назначены на 24 июня", - заявил Александр Турчинов в интервью журналистам, сообщает сайт БЮТ .

По его словам, именно потому, что время для реализации избирательных процессов быстро уменьшается, "нужно ставить точку в переговорном процессе".

"Есть возможности иметь компромиссный пакет при желании наших политических оппонентов", - сказал Турчинов.

По его словам, проблема пакета документов "не в голосовании" за них. Турчинов утверждает, что голосование по договоренности сторон обеспечить не проблема. Проблема, по его мнению в том, чтобы голосовать "именно те документы, которые изменяют ситуацию в лучшую сторону".