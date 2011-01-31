ГНС и Ассоциация налогоплательщиков подпишут Меморандум налоговых отношений

В четверг, 3 февраля, в Киеве состоится подписание Меморандума налоговых отношений и Плана совместных действий между Государственной налоговой службой Украины и Ассоциацией налогоплательщиков Украины на 2011 год.

Меморандум подпишут президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Валентина АРБУЗОВА и председатель ГНС Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

Меморандум является публичным соглашением между Государственной налоговой службой Украины и Ассоциацией налогоплательщиков Украины. Он декларирует права и обязанности налогоплательщиков и государственных органов власти в вопросах усовершенствования процесса установления, регулирования, взыскания и использования налогов и сборов и предусматривает развитие партнерских отношений и согласование плана совместных действий между ГНСУ и АНУ.

План совместных действий является своеобразным приложением к Меморандуму, подписанному между АНУ и ГНС Украины, и содержит подробную информацию о проведении совместных мероприятий сторонами-подписантами. Он предусматривает согласование позиции ГНС и АНУ по реформированию налоговой системы и обеспечению участия общественности в принятии государственных решений по налогообложению. В частности, это касается проведения «круглых столов», совещаний, совместных массово-разъяснительных мероприятий по всей территории Украины с разъяснениями норм Налогового кодекса; заседаний по вопросам модернизации налоговой службы, а также заседаний рабочей группы по разрешению конфликтных вопросов между налогоплательщиками и налоговыми органами; формирование налогового законодательства; внесение изменений в Налоговый кодекс; начало в 2011 году Всеукраинского рейтинга «Добросовестные плательщики налогов»; воспитание высокой налоговой культуры у будущих налогоплательщиков (организация Всеукраинского конкурса детского творчества «Налоги глазами детей»).

Подписание документов состоится в 11:00 в конференц-комнате № 3 отеля Raddisson (г. Киев, Ярославов Вал, 22).

В Рамках подписания Меморандума и Плана совместных действий состоится брифинг президента АНУ В.АРБУЗОВОЙ и главы ГНС Украины В.ЗАХАРЧЕНКО, который начнется в 11.15.

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