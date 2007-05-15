Мороз завалит Ющенко ”бумажной работой”

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет законы, принятые парламентом на протяжении апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

А.МОРОЗ отметил, что он лично уже подписал данные законы и сейчас речь идет об их обнародовании.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству, если на протяжении 10 дней после преодоления вето на закон Президент его не подписывает, то он обнародуется за подписью председателя Верховной Рады.

При этом, по словам А.МОРОЗА, законодательством также предусмотрено, что если на протяжении 15 дней Президент не вернул в парламент законы, то он должен их подписать и обнародовать.

«Уже 15 дней истекли, поэтому я убежден, что Президент выполнит свою обязанность, поскольку это императив, это не его право, а это его обязанность», - сказал А.МОРОЗ.

Он также не исключил, что Президенту Украины работники Секретариата не дают на подпись законы, принятые на протяжении апреля. «Могли и такую глупость сделать, но я думаю, что Президент разберется и даст оценку», - сказал председатель ВР V созыва.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, парламент своим постановлением поручил А.МОРОЗУ безотлагательно обратиться к Президенту с предложением срочно подписать и обнародовать законы Украины, принятые парламентом на протяжении апреля.

ВР также обратила внимание Президента на невыполнение им требований статьи 94 и статьи 106 Конституции Украины относительно законов Украины, принятых парламентом на протяжении апреля.