Пукшин открыл тайну суда: указы Ющенко признали ”противными”

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН подтверждает наличие судебного постановления, которым было приостановлено действие указов Президента об освобождении судей Конституционного Суда Сюзанны СТАНИК и Валерия ПШЕНИЧНОГО, и подчеркивает незаконность данного решения.

Об этом И.ПУКШИН заявил, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

В частности, по словам И.ПУКШИНА, данное постановление принял судья Кировского районного суда Донецка, куда подал иск народный депутат Украины из фракции Партии регионов Александр ЗАЦ, попросивший признать действия Президента Украины противоправными (при этом И.ПУКШИН заметил, что в позывном заявлении вместо слова “противоправными”, стоит “противными”).

"Я не понимаю на каких основаниях судья принял это производство, поскольку никакие права истца не нарушены. Кроме того, судья безосновательно вынес решение, которым приостановил действие (указов Президента), он не имел права приостанавливать Указ постановлением, поскольку по существу это разрешение спора. То есть это снова следующее незаконное действие”, - отметил И.ПУКШИН.

В то же время он выразил надежду, что суд сам отменит свое постановление. “Служба Секретариата Президента, которая представляет Президента в судах, уже подала ходатайство, чтобы суд сам отменил данное постановление, поскольку оно является незаконным”, - в частности сказал И.ПУКШИН.

На вопрос, в каком же правовом статусе сейчас находятся С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНИЙ, заместитель главы Секретариата Президента ответил: “Они уволены. Если они считают, что эти решения незаконные – они имеют право сами обратиться в суд”.

Как сообщал УНИАН, некоторые СМИ, ссылаясь на источники в Партии регионов, распространили информацию, что суд приостановил действие указов об освобождении судей КС С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО.