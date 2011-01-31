Грач будет создавать новую коммунистическую партию

Народный депутат Леонид ГРАЧ заявляет о намерении создать в 2011 году партию, которая объединит коммунистов, недовольных проводимой лидером КПУ Петром СИМОНЕНКО политикой.

«Я, естественно, буду за чистоту марксизма, и борьбу за очищение симоненковской партии буду вести до конца, в том числе путем создания политической структуры. То, что она будет создана в этом году, не сомневайтесь. То, что в ней будет обязательно слово «коммунистическая», тоже не сомневайтесь», - сказал Л.ГРАЧ в интервью корреспонденту УНИАН.

«СИМОНЕНКО торгует телом партии в угоду своему брюху и кошельку… СИМОНЕНКО запродался в наймыты олигархическому донецкому капиталу, и ничего святого у него не было и нет, а поэтому, естественно, коммунисты, которые прошли и войну, и те, кто строили послевоенное хозяйство, да и молодые, не могут быть политическими рабами у него», - сказал Л.ГРАЧ.

По его словам, членам 13 городских и районных парторганизаций Крыма, распущенных руководством Компартии, а также еще двум парторганизациям - Ялтинской и Кировской, в которых в общей сложности состоят более 6 тысяч человек, будет предложено либо «пойти на поклон» к П.СИМОНЕНКО и пройти перерегистрацию в его политсиле, либо «идти в Народно-оппозиционный союз Крыма, есть такое зарегистрированное движение, с преобразованием в общеукраинскую политическую партию».

«А вообще, партийцы (Крыма) ставят вопрос таким образом, что речь не о перерегистрации будет идти, а речь будет идти об объявлении ими своего решения о массовом выходе из симоненковской Компартии», - заявил Л.ГРАЧ.

Он также добавил, что действиями П.СИМОНЕНКО недовольны не только коммунисты в Крыму, но и за его пределами, в других регионах страны.

Напомним, президиум ЦК Компартии 16 декабря 2010 года исключил Л.ГРАЧА, который руководил крымским республиканским комитетом с сентября 1993 года, из партии и фракции КПУ в парламенте, а также принял решение о роспуске рескома. До избрания нового состава рескома руководство крымской парторганизацией поручено секретариату ЦК. Л.ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

Пленум рескома 15 января 2011 года избрал первым секретарем крымского комитета Н.ШТЕПУ. Лидер КПУ П.СИМОНЕНКО назвал конференцию «внеуставной» и пообещал исключить из партии ее организаторов и участников.

Президиум ЦК Компартии 24 января исключил из рядов КПУ более 80 крымских коммунистов. В ответ Наталья ШТЕПА, Александр ИВАНОВ, Владимир ЛЫСЕНКО, Юрий КОРНИЛОВ и Любовь БОЛОТИНА заявили о выходе из ЦК, а Андрей ШЕКУН и Вячеслав ЗАХАРОВА - из ЦКК Компартии.

Пленум центрального комитета Компартии 29 января распустил 13 городских и районных организаций партии в Крыму, а также исключил из рядов политсилы и вывел из состава ЦК Н.ШТЕПУ, А.ИВАНОВА, В.ЛЫСЕНКО, Ю.КОРНИЛОВА и Л.БОЛОТИНУ.

В крымской парторганизации состоят более 10 тысяч членов, она является самой большой в КПУ.