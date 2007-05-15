Чорновил предостерегает Ющенко от национальной катастрофы

Член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ предостерегает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от силового варианта решения политического кризиса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Верховной Рады Украины.

“Мы надеемся, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не пойдет на поводу у тех людей, которые его сегодня толкают на силовой вариант», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, «этот силовой вариант не принесет победителей, а проиграет Украина, и это будет общенациональная катастрофа».

Депутат отметил, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Виталий ГАЙДУК, как человек честный и порядочный, отказался категорически «выполнять грязный приказ, направленный на дестабилизацию ситуации в Украине, на действия, направленные на неконституционную отставку Кабинета министров Украины».

Т.ЧОРНОВИЛ выразил надежду, что «Иван ПЛЮЩ, который занял эту должность в нарушение всех возможных законов о государственной службе, все же выполнит стабилизирующую роль и не поддастся давлению так называемой «партии войны».

По словам депутата, в минувшие выходные Украина «опять балансировала на грани мирного конституционного развития событий и силового развития событий, силового сценария».

«Партия войны вокруг Президента Украины, возглавляемая главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ», а также одно из высокопоставленных должностных лиц Секретариата Президента Валерий ГЕЛЕТЕЙ совершили ряд действий, направленных «на нагнетание напряжения и попытки задействовать очень жесткие и даже, я бы сказал, жестокие провокации», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, в Украине «маховик этих провокаций, к величайшему сожалению, запущен».

Он отметил, что, в частности, в Западной Украине, «известным украинским провокатором» Олегом ТЯГНИБОКОМ и его «марионеточной партией «Свобода» были сделаны заявления об инвентаризации, а затем и ликвидации так называемых «памятников советского режима».

Т.ЧОРНОВИЛ напомнил, что во Львове на сегодня остались «исключительно военные мемориалы».

Он отметил, что данные о том, что «представители “партии войны” в Секретариате Президента уже подготовили одну послушную ультралевую внепарламентскую силу, которая всегда была к услугам когда-то Президента Леонида КУЧМЫ, а сегодня Президента В.ЮЩЕНКО с тем, чтобы реакциями на действия ТЯГНИБОКА вызывать массовые беспорядки, драки, абсолютно неадекватный ответ, который бы дал возможность вводить чрезвычайное положение, прямое президентское правление».

«Я хочу предостеречь Президента Украины и людей, которые подобные вещи делают, что переходить границу нельзя, поскольку за этой границей разрушение государства», - подчеркнул Т.ЧОРНОВИЛ.