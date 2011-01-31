БЮТ хочет, чтобы Хорошковский в среду успокоил украинцев

Фракция «БЮТ-Батькивщина» предлагает в ближайшее время провести заседание Верховной Рады, на котором обсудить ситуацию относительно национальной безопасности Украины в связи с взрывами, которые произошли в нашем государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, в Верховную Раду целесообразно было бы пригласить представителей правоохранительных органов, которые проинформировали бы о результатах расследования взрывов в Украине.

По словам И.КИРИЛЕНКО, такую информацию можно было бы заслушать уже в эту среду, 2 февраля.

«Это нужно, чтобы успокоить общество», - сказал он.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поддержал данную инициативу.

В то же время, по его словам, стоит этот вопрос рассматривать не в эту среду, а позже. Он объяснил это тем, что до этого должно состояться заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, который определил бы алгоритм рассмотрения этого вопроса.

«Я бы просил, чтобы не настаивали на этой среде. Ну, придут. И что они расскажут в эту среду? Так, для галочки», - считает В.ЛИТВИН.

При этом он добавил, что это вопрос, действительно, нужно рассмотреть.