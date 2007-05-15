Судьей-докладчиком по делу о втором указе Ющенко станет экс-коммунистка?

Коммерсант-Украина со ссылкой на собственные источники в Конституционном суде пишет, что судьей докладчиком по делу о втором указе Президента Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады станет Мария Маркуш – судья, назначенная в КС по квоте парламента. Госпожа Маркуш была депутатом парламента IV созыва и входила во фракцию КПУ.

Издание напоминает, что при рассмотрении дела о конституционности изменений в закон о КС госпожа Маркуш поддерживала парламентскую коалицию.

Вчера представитель Президента в КС Владимир Шаповал в разговоре с журналистами посоветовал «поинтересоваться, кто назначен судьей-докладчиком, и это многое пояснит. Ничего не бывает случайным",– сказал представитель президента в КС.