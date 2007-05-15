Член СНБО Хорошковский подал в отставку

11:38, 15 мая 2007
Политика
1512

Указ Президента еще не опубликован

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Валерий Хорошковский 14 мая подал в отставку.

Об этом Українським Новинамсообщил его помощник Евгений Харьковченко.

"Подано прошение об отставке", - сказал он.

Харьковченко не дал других подробностей и не назвал причин решения Хорошковского.

Указ Президента об увольнении Хорошковского на данный момент не опубликован.

Как сообщало агентство, в декабре 2006 года Президент Виктор Ющенко назначил Хорошковского на этот пост.

Секретарем СНБО тогда был Виталий Гайдук, которого Ющенко уволил 12 мая.

Хорошковский был министром экономики и по вопросам европейской интеграции с ноября 2002 по январь 2004 года.

Он владеет телеканалом "Интер".

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter