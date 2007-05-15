Член СНБО Хорошковский подал в отставку
11:38, 15 мая 2007Политика
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Указ Президента еще не опубликован
|Валерий Хорошковский
Об этом Українським Новинамсообщил его помощник Евгений Харьковченко.
"Подано прошение об отставке", - сказал он.
Харьковченко не дал других подробностей и не назвал причин решения Хорошковского.
Указ Президента об увольнении Хорошковского на данный момент не опубликован.
Как сообщало агентство, в декабре 2006 года Президент Виктор Ющенко назначил Хорошковского на этот пост.
Секретарем СНБО тогда был Виталий Гайдук, которого Ющенко уволил 12 мая.
Хорошковский был министром экономики и по вопросам европейской интеграции с ноября 2002 по январь 2004 года.
Он владеет телеканалом "Интер".
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