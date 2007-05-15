Киселев просит ”любых друзив” делать все чистыми руками

Фракция Партии регионов требует от руководителей правоохранительных органов дать принципиальную профессиональную оценку действиям начальника Главной службы по вопросы деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерия ГЕЛЕТЕЯ и принять соответствующие меры по недопущению подобного в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на заседании Верховной Рады заместитель лидера фракции Василий КИСЕЛЕВ.

Он отметил, что В.ГЕЛЕТЕЕМ была озвучена «провокация». По словам В.КИСЕЛЕВА, «это один из вариантов, имевшем целью незаконное отстранение Кабинета министров от власти». Все необходимо делать «чистыми руками», добавил В.КИСЕЛЕВ.

Он отметил, что «хотим предупредить любих друзив – напрасные ваши попытки расшатать и внести раскол в Коалицию национального единства».

По его словам, также напрасной является попытка использовать Партию регионов для того, чтобы заставить Юлию ТИМОШЕНКО создать так желаемую для вас коалицию».

«Партия регионов в этом вам не поможет», - отметил В.КИСЕЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 11 мая В.ГЕЛЕТЕЙ сообщил, что Секретариат Президента имеет в своем распоряжении материалы, в которых расписаны схемы дестабилизации в обществе и схемы покушений на известных украинских политиков.