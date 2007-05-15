Сацюк подозревает окружение Ющенко в диоксиновом шулерстве

Отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко могло и не быть. Ни на даче первого заместителя главы СБУ Владимира Сацюка, ни на даче одного из руководителей торговой сети «Фокстрот», где Ющенко также проводил одну из встреч 5 сентября.

Об этом в интервью газете «Сегодня» заявил Владимир Сацюк. «По моей информации, когда с Ющенко что-то произошло (а произошло вне сомнений, это же видно ), еще в Австрии его близкое окружение стало лихорадочно искать по Интернету, под что можно подогнать такие симптомы. И нашли диоксиновую версию, которую потом и озвучили. Об этом мне лично говорили близкие к семье президента люди, которые при этом присутствовали. Но главное, на мой взгляд, надо спросить самого Ющенко, пусть расскажет, что в действительности могло с ним произойти, пусть скажет правду украинскому народу».

Это свое утверждение Сацюк подкрепил заявлением о том, что располагает документом – это «ответ лаборатории, которая исследовала кровь на диоксин. Они указывают, что исследовали кровь, пришедшую по почте DHL в пробирке из клиники «Рудольфвинерхаус». Далее пишут: мол, мы не отвечаем на вопрос, чья это кровь, но говорим - в этой крови есть следы диоксина. Ответить же на вопрос, кому принадлежит проверяемая кровь, мы сможем только тогда, когда сами проведем забор крови согласно определенной процедуре. Отсюда могут быть две версии: либо это была кровь не Ющенко, либо кровь его, но с впрыснутым уже в пробирку диоксином», - говорит Сацюк.

Он напомнил, что «в свое время и Пискун, и Турчинов говорили, что президент не хочет сдавать анализы. В частности, Турчинов сразу после своего увольнения с поста главы СБУ, видимо, в порыве эмоций, сказал, мол, несколько раз призывал президента сдать анализы, но тот упорно этого не делал. Так почему пострадавший не делает все, чтобы на самом деле раскрыть это дело?».

Сацюк также напомнил, что «когда Ющенко попал в Австрию, у него взяли кровь и ее исследовали в Институте токсикологии Австрии – на все, что только возможно. И ничего не нашли (есть соответствующие документы). И лишь позже появилась диоксиновая версия, после отправки той пробирки с неизвестно чьей кровью на исследования».

По мнению Сацюка, нежелание Президента сдавать кровь на анализ напрямую связано с периодически появляющимися сообщениями о прекордно высоких темпах вывода диоксина из организма Ющенко. «Если покопаться в Интернете, то можно найти массу научных подтверждений тому, что диоксин, попав в организм, может быть выведен из него в период с 7 до 14 лет. Однако прошло лишь два года с момента отравления (если оно было) и нам говорят: вот некий дерматолог изобрел новый метод и уже 80 процентов диоксина из организма Ющенко ушло, - говорит Сацюк. - Для чего это говорится? Я считаю, для того, чтобы совсем скоро сказать: все, диоксина в организме не осталось. И анализы можно уже не сдавать, концов нет. А версия отравления, например, на моей даче диоксином останется, и доказать, что диоксина не было вообще, станет невозможным. Понимаете?»

Сейчас Владимир Сацюк в Шевченковском суде Киева судится с Президентом, требуя публичных опровержений заявлений о том, что отравление Ющенко произошло именно на даче тогдашнего заместителя главы СБУ. Как утверждает Сацюк, иск он подал еще в декабре, но «то судья болел, то еще что-то и дело начали рассматривать только сейчас. Я подал в суд сразу после той пресc-конференции, где Ющенко четко заявил, что, мол, его отравили на моей даче».