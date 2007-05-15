Съезд БЮТ утвердил избирательные списки и программу блока

Съезд Блока Юлии Тимошенко утвердил избирательные списки и избирательную программу блока.

Как передает корреспондент УНИАН, съезд, который проходил вчера вечером в Киеве, длился около 3,5 часов в закрытом режиме.

Как и сообщала ранее лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, утвержденные список и программа не отличаются от тех, которые были приняты на предыдущем съезде БЮТ, который состоялся после первого Указа Президента Украины о досрочных выборах в Верховную Раду Украины от 2 апреля с.г.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в 2007 г. в Киеве состоялся первый этап межпартийного съезда политических партий, которые входят в состав Блока Юлии Тимошенко. Съезд утвердил избирательную программу блока, а также избирательный список кандидатов в депутаты. Кроме того, съезд принял решение о том, что любой из кандидатов депутаты может быть исключен из избирательного списка за дискредитацию блока во время избирательной кампании. В частности, съезд поручил принять соответствующее решение Политсовету блока.

Тогда Ю.ТИМОШЕНКО отмечала, что во время формирования избирательного списка кандидатов состоялся минимум изменений. По ее словам, в список включены все народные депутаты, которые не скомпрометировали себя и БЮТ во время каденции Верховной Рады V созыва.