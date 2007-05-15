ПР: уволенные Ющенко судьи КС могут вернуться к работе
08:15, 15 мая 2007Политика
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Суд приостановил указы
Действие указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об освобождении от должности судей Конституционного Суда Украины Сюзанны СТАНИК та Валерия ПШЕНИЧНОГО приостановлено.
Об этом сообщают источники "Украинской правды" в Партии регионов.
"Рассматривая заявления СТАНИК и ПШЕНИЧНОГО, которые обжаловали свое увольнение, суд вынес решение о приостановке действия указов ЮЩЕНКО", - сказал собеседник.
В то же время он не назвал, какой именно суд вынес такие решения, отмечает УП.
По его словам, С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНЫЙ получили исполнительные письма в Министерстве юстиции, которые позволяют им опять принимать участие в роботе КС.
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