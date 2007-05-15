ПР: уволенные Ющенко судьи КС могут вернуться к работе

Действие указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об освобождении от должности судей Конституционного Суда Украины Сюзанны СТАНИК та Валерия ПШЕНИЧНОГО приостановлено.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в Партии регионов.

"Рассматривая заявления СТАНИК и ПШЕНИЧНОГО, которые обжаловали свое увольнение, суд вынес решение о приостановке действия указов ЮЩЕНКО", - сказал собеседник.

В то же время он не назвал, какой именно суд вынес такие решения, отмечает УП.

По его словам, С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНЫЙ получили исполнительные письма в Министерстве юстиции, которые позволяют им опять принимать участие в роботе КС.