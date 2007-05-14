БЮТ готов к блокированию в новом парламенте с демократическими политическими силами, однако выступает против широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО перед началом межпартийного съезда БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ее блок имеет постоянные позиции и принципы, и в соответствии с ними БЮТ готов в новой ВР блокироваться с демократическими партиями. Среди них она назвала, в частности, «Нашу Украину».

Однако, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, ее политическая сила выступает против широкой коалиции, и в случае ее создания перейдет в оппозицию.

«Никаких союзов с Партией регионов не может быть», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.