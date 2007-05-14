Пикетирование у центрального офиса Укргазбанка

У центрального офиса “Укргазбанка” состоится пикетирование, организованное работниками столичного завода «Меридиан» и «Общественным судом Украины». Заводчане требуют вернуть заводу 9 объектов социальной сферы, которые были выведены из фондов государственного предприятия. Коллектив завода требует встречи с почетным председателем «Укргазбанка», депутатом V созыва Василием Горбалем (ул. Красноармейская, 39). Телефон: 234-19-90.

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