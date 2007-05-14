Мороз не забирал денег у Тимошенко

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ опровергает информацию о том, что народные депутаты от оппозиции лишены заработной платы.

Об этом А.МОРОЗ сообщил сегодня в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

«Этого не было. Они являются депутатами. Другое дело, что они нарушают дисциплину, не принимают участия в работе парламента. Это другой вопрос, но их никто не лишал зарплаты», – сказал А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Александр ЕФРЕМОВ заявил, что депутаты, которые не принимают участие в работе ВР, будут получать заработную плату не в полном объеме.

Заместитель руководителя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ 4 мая предложил лишить оппозиционных народных депутатов, которые не принимают участие в работе парламента, зарплат, служебных автомобилей и проживания в гостинице за счет Верховной Рады.

В тот же день председатель ВР Александр МОРОЗ поручил регламентному Комитету ВР изучить вопрос о дальнейшем финансовом обеспечении народных депутатов, которые не принимают участие в пленарных заседаниях ВР и заседаниях комитетов.