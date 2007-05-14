Верховная Рада вызывает силовиков

В Верховной Раде Украины сегодня был зарегистрирован проект постановления о заслушивании информации генерального прокурора Украины, министра внутренних дел Украины, исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины относительно правовой оценки заявлений представителей Секретариата Президента Украины о существовании угрозы жизни отдельных государственных деятелей.

Инициаторами проекта являются народные депутаты V созыва Иван БОКИЙ (СПУ) и Василий КИСЕЛЁВ (Партия регионов).

Они предлагают заслушать руководителей правоохранительных ведомств на заседании парламента 16 мая.

В пояснительной записке к этому документу говорится, что “в Украине 11 мая 2007 года прозвучали сенсационные и провокационные заявления о возможности покушения на оппозиционных лидеров. Их озвучил руководитель управления Секретариата Президента, который занимается проблемами правоохранительных органов, Валерий ГЕЛЕТЕЙ, который отметил, что у него есть записи, свидетельствующие о том, что в Украине могут произойти покушения на известных политиков, а также ряд других событий, которые имеют целью дестабилизировать ситуацию в стране”.

«В.ГЕЛЕТЕЙ на пресс-конференции в Секретариате Президента сообщил, что у него есть информация о покушении на Юлию ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО, а также сценарий провокаций в отношении Виктора БАЛОГИ. В этих записях указаны фамилии и должности государственных должностных лиц, ответственных за указанные действия, которые работают с Коалицией национального единства”, - говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта заявляют: “В настоящее время является недопустимым использование силовых структур в политических целях. Именно поэтому крайне необходимо дать правовую оценку действиям представителей Секретариата Президента по формированию общественного мнения по реализации силового сценария и введения прямого президентского правления”.