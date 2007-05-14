Вера Ульянченко даст пресс-конференцию в УНИАН (трансляция на 5 канале)

13-30 - В УНИАН с трансляцией на “5-м канале” начнется пресс-конференция главы Киевской областной государственной администрации Веры Ульянченко на тему: “Киевской области – 75 лет - Инвестиционный форум “Стратегия Киевской области: Партнерство. Инвестиции. Развитие.” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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