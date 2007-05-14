Ющенко уволил судью КС за «странные заявления»

Представитель Президента в Конституционном Суде Украины Владимир ШАПОВАЛ считает, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО освободил Владимира ИВАЩЕНКО от должности судьи КС из-за его публичных высказываний о деле, которое рассматривается в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАПОВАЛ сказал сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

«Решение принимает Президент на основании анализа его (В.ИВАЩЕНКО – УНИАН) некоторых высказываний», - сказал В.ШАПОВАЛ, напомнив, что этот судья делал «странные заявления» в процессе рассмотрения КС дела относительно соответствия Конституции указа о роспуске парламента.

По его убеждению, судья не должен откровенно формировать свою позицию по делу.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом от 10 мая освободил В.ИВАЩЕНКО от должности судьи Конституционного Суда в связи с нарушением присяги.