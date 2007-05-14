Кириленко считает, что подпись Симоненко погоды не сделает

Лидер Народного Союза “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО не видит разницы в наличии или отсутствии подписи коммунистов под Универсалом национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге для прессы В.КИРИЛЕНКО отметил: «Была ли подпись коммунистов под Универсалом, или не было – Универсал национального единства не выполняли никогда, поэтому это вопрос вкуса - отзывают они подпись или нет».

При этом он подчеркнул, что этот документ необходимо принять на законодательном уровне.

“Национальное единство возможно только на основании согласованной деятельности всех институтов власти, которые как политические силы имеют разные взгляды, но признают стратегические задачи”, - считает В.КИРИЛЕНКО. “Когда эти стратегические задачи будут утверждены как закон, как базовый документ, который является обязательным к исполнению всеми институтами и политическими силами, тогда мы сможем говорить об эффективности такого документа», - отметил лидер “Нашей Украины”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 мая, лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил, что «Компартия приняла решение отозвать свою подпись, поставленную под Универсалом». По его словам, такое решение было принято на основании того, что Президент Виктор ЮЩЕНКО “своими действиями нарушает Конституцию, договоренности, достигнутые во время подписания Универсала, и вмешивается в деятельность судебной ветви власти, что, по мнению членов Компартии, является признаком узурпации власти”.