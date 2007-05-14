Наша Украина взяла в список отца Порошенко и Вакарчука

Съезд политической партии "Народный Союз Наша Украина" утвердил избирательный список кандидатов в народные депутаты, который сегодня будет передан на регистрацию в Центральную избирательную комиссию.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» утверждение списка проголосовали 517 делегатов, против - 1, воздержался – 1. Всего на съезде было зарегистрировано 559 делегатов.

Как сообщил лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО, политсовет принял решение рекомендовать съезду утвердить избирательный список в том же виде, что и на предыдущем этапе съезда без всяких исключений и дополнений за алфавитным порядком.

По его словам, на протяжении 10 дней, которые отдаются на регистрацию, будет проведен следующий этап съезда, на котором будет определена очередность из утвержденного сегодня перечня.

Как сообщал УНИАН, предыдущий этап V съезда политической партии "Народный Союз Наша Украина" состоялся 16 апреля. Тогда делегаты утвердили список кандидатов в народные депутаты от партии в количестве 450 человек.

Список кандидатов в народные депутаты был утвержден в алфавитном порядке, а очередность кандидатов планируется утвердить на следующем этапе съезда партии.

В список, кроме членов «Нашей Украины», включены и ряд членов других политических сил. В частности, в список НСНУ включены председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ, музыкант Святослав ВАКАРЧУК, лидер политической партии “Пора” Владислав КАСЬКИВ, народный депутат 4-го созыва Георгий МАНЧУЛЕНКО, народный депутат 4-го созыва, а в настоящее время секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, народный депутат 5-го созыва, который входил в блок «Наша Украина» от ПППУ, Николай ОНИЩУК, отец народного депутата Петра ПОРОШЕНКО Алексей ПОРОШЕНКО, президент УНИАН Ирина ГЕРАЩЕНКО, министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, а также ряд других известных политических деятелей.