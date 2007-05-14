У Мороза есть сведения, почему ушел Гайдук

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ рассчитывает на опытность и благоразумие Ивана ПЛЮЩА в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом А.МОРОЗ заявил сегодня в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

«Безусловно, мы не можем это (назначение – УНИАН) рассматривать вне связи с тем, что Виталий Анатольевич ГАЙДУК написал заявление и ушел с этой должности. По тем сведениям, которые есть у меня, он ушел потому, что не хочет быть причастным к авантюрам. Если Иван Степанович (ПЛЮЩ) согласился брать на себя ответственность за участие в таких авантюрах, то я хотел бы все-таки рассчитывать на его благоразумие, поскольку это очень рискованное дело, и в этой связи рассматриваю это назначение», – сказал А.МОРОЗ.

Вместе с тем, председатель Верховной Рады не стал прогнозировать возможные последствия в связи с кадровой ротацией в руководстве СНБОУ. «Все зависит от целей, которые преследует в данном случае Президент. О профессиональных качествах ПЛЮЩА я ничего не могу говорить, потому что я знаю его давно. Он действительно опытный человек. Но в данном случае речь идет о том, к каким задачам приурочено это назначение», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом освободил Виталия ГАЙДУКА от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с поданным им заявлением об отставке.

Другим указом В.ЮЩЕНКО назначил на должность секретаря СНБО И.ПЛЮЩА.