Президент и рад бы обратиться к парламенту, но не может...

Директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН отметил, что послание Президента к Верховной Раде готово, но с правовой точки зрения главе государства не к кому обращаться.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Ю.РУБАН в интервью журналистам прокомментировал постановление парламента, в котором народные депутаты поручили председателю ВР Александру МОРОЗУ безотлагательно обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, чтобы он срочно подал в парламент ежегодное послание о внутреннем и внешнем положении Украины.

По словам Ю.РУБАНА, у Президента сегодня нет оснований обращаться к парламенту с посланием из-за отсутствия аудитории с правовой точки зрения. Ю.РУБАН прогнозирует, что Президент обратится к парламенту уже следующего созыва.

Как известно, Институт стратегических исследований готовил соответствующее послание.

Как сообщал УНИАН, 12 марта с.г. заместитель председателя Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сообщил, что в ближайшее время В.ЮЩЕНКО определится с конкретной датой выступления в парламенте с посланием. «Я надеюсь, что до конца месяца (марта – УНИАН) Президент выступит с посланием к парламенту», - сказал И.ПУКШИН.

2 апреля 2007 г. Президент подписал Указ о проведении досрочных парламентских выборов 27 мая 2007 г. 26 апреля Президент подписал другой указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.