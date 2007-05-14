Онищук видит для рабочей группы свет в конце тоннеля

Народный депутат Украины от фракции «Наша Украина» Николай ОНИЩУК прогнозирует, что до конца дня рабочая группа по подготовке к проведению внеочередных парламентских выборов, может согласовать все законопроекты, которые она рассматривает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ОНИЩУК сообщил интервью журналистам в Киеве

«Существует высокая вероятность, что сегодня до конца дня, возможно поздно, законопроекты будут согласованы», - сказал Н.ОНИЩУК.

Он сообщил, что сейчас до 16.15 в работе группы объявлен перерыв, после которого она будет рассматривать в пакете два законопроекта: изменения в Кодекс административного судопроизводства и в закон о статусе народных депутатов, в частности, относительно императивного мандата.

По словам Н.ОНИЩУКА, работа группы, хоть и трудно, но продвигается.

Отвечая на один из вопросов журналистов, касающегося реестра избирателей и подготовки избирательных списков, Н.ОНИЩУК отметил, что для решения этого вопроса будут задействованы все каналы информации. И таким образом, по его словам, к внеочередным выборам будет действовать так называемый предварительный государственный реестр избирателей.

В то же время депутат не исключил, что к среде рабочая и экспертная группы смогут технологически подготовить законопроекты для голосования в Верховной Раде.

На вопрос, могут ли представители Коммунистической партии выйти из состава рабочей группы, Н.ОНИЩУК ответил, что «это их политическая воля».

Вместе с тем он отметил, что он не может исключить, что голосование по законопроектам в парламенте будет проходить с участием не всех членов рабочей группы.

В свою очередь, депутат от БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ сообщил, что представители оппозиционных сил в парламенте написали заявления о сложении депутатских полномочий, но не сложили их. Поэтому, по его словам, на сегодняшний день ВР состоит, как это и необходимо, из 450 народных депутатов.

Он также заверил, что к началу выборов все списки избирателей будут созданы в соответствии с действующим законодательством.