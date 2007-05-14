Чем займется Наша Украина на съезде

Сегодня на съезде «Наша Украина» не будет определять очередность в предвыборном списке и подаст в Центральную избирательную комиссию списки по алфавиту

Об этом в интервью УНИАН сообщил член политсовета «Нашей Украины» Павел ЖЕБРИВСКИЙ перед началом второго этапа V съезда НСНУ.

По его словам, сегодня будут поданы списки по алфавиту, а примерно через 10 дней соберется третий этап съезда, который определит номера в списке.

П.ЖЕБРИВСКИЙ также подтвердил то, что в случае, если переноса даты выборов не будет, то «Наша Украина» пойдет на выборы отдельно, поскольку технически не имеет возможности провести межпартийный съезд.

Сегодня на съезде, кроме списка кандидатов, также планируется утвердить программу партии, с которой она пойдет на выборы.