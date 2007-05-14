Шуфрич хочет забрать у Ющенко губернаторов

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ считает, что вертикаль исполнительной власти должен формировать только Кабинет министров Украины.

Об этом он сказал в интервью журналу «Профиль Украина» от 14 мая 2007 года.

«Этот мой комментарий - не как члена Кабинета Министров, а как гражданина и народного депутата третьего и четвертого созывов ВР. В сложившейся системе отношений между ветвями власти мы не имеем права закладывать в Конституцию механизм двоевластия», сказал Н.ШУФРИЧ.

«Это касается, прежде всего, возможностей Президента влиять на работу Министерства иностранных дел. В данных условиях нецелесообразно оставлять за институтом президента возможность назначать губернаторов. Исполнительная власть должна быть представлена единым конституционным органом - Кабинетом министров, который создается на основании сформировавшегося большинства в парламенте. Кабмин не должен лишаться возможности формировать вертикаль исполнительной власти», - добавил он.

В тоже время Н.ШУФРИЧ считает, что у Президента должны быть контрольные функции.

«Возможно, их необходимо усилить, но при этом у Президента не должно быть инструментов влияния на жизнь страны, которыми он мог бы злоупотреблять», - подчеркнул он.

По его мнению, в контрольных функциях главы государства должна быть система гарантий от самопроизвола, при этом он должен иметь право распускать парламент в силу ряда причин, которые выписаны в Конституции, но не должен выходить за конституционное поле.

Н.ШУФРИЧ также считает, что необходимо предоставить больше полномочий местным органам власти, особенно в вопросе распределения бюджетных средств и сбора налогов.

Кроме этого, судебная власть должна быть действительно независимой. «Ей необходимо предоставить большую свободу, особенно в отношении формирования административных руководителей разного уровня, при этом надо повысить их ответственность за незаконные решения», - сказал Н.ШУФРИЧ.