Богатырева требует продолжения банкета

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА считает необходимым провести еще один круглый стол при участии Президента и премьер-министра по выходу из политического кризиса.

Как сообщается на сайте Партии регионов, об этом она заявила после сегодняшней встречи представителей коалиции, на которой была согласована совместная позиция по выходу из кризиса.

«Мы обсудили совместную позицию, будем стремиться сегодня-завтра выйти на максимальное согласование документов, чтобы предложить дальше провести широкий круглый стол с участием Президента и премьера, а потом будем определяться», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА, отметив, что понедельник - очень важный день для рабочей группы.

«Остались те расхождения, которые требуют больше всего времени для дискуссий», - подчеркнула она.

Руководитель фракции также отметила, что создание реестров избирателей к предстоящим досрочным выборам является принципиальной позицией всех партий, входящих в Коалицию национального единства.