В ПР считают, что Януковичу кровь из носу надо продержаться до субботы

До 19 мая довольно опасный период, поскольку правительство Виктора ЯНУКОВИЧА может быть отправлено в отставку.

Об этом в интервью УНИАН сказал заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Василий КИСЕЛЕВ.

По его словам, «сейчас самый сложный и опасный период, поскольку до 19 мая Президент должен или подписать закон о внесении изменений в бюджет, или наложить на него вето». При этом В.КИСЕЛЕВ отметил, что если закон не будет подписан Президентом Виктором ЮЩЕНКО, то Александр МОРОЗ как председатель ВР обязан опубликовать его в газете «Голос Украины», и после этого он вступает в силу.

В.КИСЕЛЕВ отметил, что данным законом предусмотрено, что «18 миллионов граждан Украины получат существенные надбавки к пенсиям, зарплатам». Он считает, что в этой связи президентская команда «будет пытаться отправить Кабинет Министров в отставку, чтобы не дать возможности этому правительству выполнять решения Верховной Рады».

По словам В.КИСЕЛЕВА, решение об отставке правительства В.ЯНУКОВИЧА может быть проведено через любой районный суд. «Мы сейчас в напряжении, потому что этот период самый сложный и опасный», - отметил он.

При этом В.КИСЕЛЕВ отметил, что «это не вся опасность». Он считает, что настаивание оппозиции на проведении выборов в ближайшие сроки – это попытка сделать все для того, чтобы «их результаты сфальсифицировать». «Вы видите, как они гонят эти выборы – им нужно фальсифицировать их, а нам это не нужно», - отметил В.КИСЕЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». Парламент проголосовал за правительственный законопроект, которым предусматривается, в частности, увеличить расходы на оплату труда работников бюджетной сферы на 4,2 млрд. грн.