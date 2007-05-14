Рудьковский пугает Ющенко и его людей судьбой Пиночета

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявляет, что Секретариат Президента готовит указы об отставке правительства или об отстранении министра внутренних дел Василия ЦУШКО.

Об этом он заявил в интервью “5-му каналу” вчера вечером, комментируя увольнение Виталия ГАЙДУКА от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны и назначение на эту должность Ивана ПЛЮЩА, сообщает “Украинская правда”.

"Я не исключаю, что это была одна из разработок Секретариата Президента, чтобы ответить на какую-то конструктивную позицию коалиции или создать соответствующую атмосферу, чтобы ЮЩЕНКО подписал указ об отставке правительства, или по решению СНБО мог подписать очередной незаконный указ об отстранении министра внутренних дел, как это сейчас обсуждается", - отметил министр.

"И мы знаем, что технологически некоторые из этих указов уже подготовлены в Секретариате", - заявил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

"Если эти шаги будут предприняты, то украинский народ и политики не будут спокойно смотреть на эти процессы. А те люди, которые это совершат, будут привлечены к уголовной ответственности за совершенные преступления", - убежден он.

Министр также не исключил, что отставка В.ГАЙДУКА – "это демонстрация того, что человек с соответствующим авторитетом и жизненным опытом не захотел принимать участие в этом грязном деле".

Н.РУДЬКОВСКИЙ также предупредил команду Президента об ответственности за ее нынешние действия.

"Два указа Президента об отставке парламента и три указа Президента об отставке судей Конституционного Суда, те указы о замене руководителей районных судов, которые сейчас штампуют в интересах Секретариата Президента, – все это шаги по развалу правовой системы Украины", - отметил он.

"Это шаги, поступки и нарушения законов Конституции, которые не будут иметь срока давности. Те люди, которые это готовили и подписывали, будут отвечать так же, как Пиночет в Чили", - считает Н.РУДЬКОВСКИЙ.