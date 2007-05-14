Киселев пытается затащить оппозицию обратно в ВР

Представители коалиции ведут с оппозиционными фракциями переговоры о принятии изменений в Конституцию Украины в части местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ.

По его словам, без оппозиционных фракций соответствующие изменения не будут внесены в Конституцию Украины. При этом, отметил депутат, внесение изменений в Конституцию в части реформирования местных органов власти не является одним из условий для проведения досрочных выборов. «Я не скажу, что это условие, но я знаю, что переговоры с оппозицией уже проводятся», - сказал В.КИСЕЛЁВ.

Он также подчеркнул, что вся коалиция согласна с мнением председателя ВР Александра МОРОЗА о недопустимости пакетного голосования по законопроектам, необходимым для проведения выборов. По его словам, «неприемлемо ставить условия о пакетном голосовании». В.КИСЕЛЁВ подчеркнул, что такая спешка неоправданна.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Согласительном совете лидеров фракций парламента председатель Верховной Рады А.МОРОЗ предложил в четверг, 17 мая, рассмотреть законопроект о внесении изменений в Конституцию в части местного самоуправления.

По словам А.МОРОЗА, чтобы направить этот законопроект на рассмотрение Конституционного Суда необходимо, чтобы за него проголосовало 226 народных депутатов.

Он отметил, что после вывода КС уже «в первых числах сентября его можно проголосовать 300-ми голосами».