Гавриш знает, при каких условиях Ющенко ”уволит” Януковича

Судья Конституционного Суда Степан ГАВРИШ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может отправить в отставку правительство, если премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ не согласится подписать «контракт о политической стабильности».

Об этом он сказал в интервью газете “Известия в Украине”.

С.ГАВРИШ отметил, что в ближайшие дни В.ЮЩЕНКО должен подписать с В.ЯНУКОВИЧЕМ контракт о политической стабильности. Но, по мнению С.ГАВРИША, премьер в последнее время ведет себя не всегда последовательно, его курс колеблется. «Если ЮЩЕНКО увидит, что ЯНУКОВИЧ не готов к подписанию контракта, то он примет резкие решения — вплоть до отставки правительства»,- сказал судья КС.

Отвечая на вопрос о возможной дате досрочных парламентских выборов, С.ГАВРИШ отметил, что обсуждаются три даты: «летний период» — с 24 июня по 8 июля, 9 сентября и начало октября.

По его словам, июнь-июль предлагают «оранжевые». Прежде всего - Блок Юлии Тимошенко. Сам С.ГАВРИШ наиболее реальной считает дату 9 сентября, поскольку к этому времени могут быть внесены изменения в закон о выборах, переизбран Центризбирком, а также отменен закон о Кабинете министров, который лишил Президента права руководить исполнительной властью.

С.ГАВРИШ также напомнил, что на проведении выборов в октябре настаивает Партия регионов. По его словам, лидеры Партии регионов рассчитывают, что до середины осени власть существенно повысит зарплаты и пенсии, укрепив тем самым свои позиции в обществе. Он также отметил еще один принципиальный момент — «регионалы» хотят создать электронный реестр избирателей Украины. «Для них важно не допустить на выборы «мертвые души», не позволить, чтобы кто-то голосовал по паспортам семи миллионов мигрантов, работающих за границей»,- сказал С.ГАВРИШ.

Кроме того, С.ГАВРИШ считает, что Украине необходима новая Конституция. «Украине необходима новая Конституция. Скорее всего, референдум по новому Основному Закону пройдет уже в 2008 году»,- сказал С.ГАВРИШ, отметив, что сейчас над Конституцией уже работают — и в Крыму, и в Карпатах.

По его мнению, главный вопрос — какой республикой станет Украина: парламентской, президентской или президентско-парламентской.

«Переход к чистому парламентаризму невозможен: в Украине нет профессиональных партий, основанных на определенной идеологии. Президентская республика также нереальна: политические элиты не допустят создания новой монархии», - считает он.

По прогнозам С.ГАВРИША, Украина вернется к президентско-парламентской модели, которая сохранит политические функции правительства.

Также он считает, что Верховная Рада станет двухпалатной.

Кроме того, С.ГАВРИШ выразил мнение, что Верховная Рада, которую предстоит избрать, будет «технической» и долго не продержится. «Президент ее снова распустит, чтобы провести вторые досрочные выборы»,- сказал он.

По информации С.ГАВРИША, Конституционный Суд сейчас недееспособен. «И не потому, что Президент уволил трех судей из 18, а потому, что КС за 9 месяцев не смог принять ни одного постановления. Судьи нарушили присягу, не выполняли служебные обязанности. Они не справляются с работой»,- сказал он.

С.ГАВРИШ считает, что какое бы решение по указу В.ЮЩЕНКО судьи ни вынесли, оно вызовет недоверие у половины общества. «КС обвиняют в коррупции, заангажированности. Он сформирован по политическому принципу и, как результат, стал источником политического конфликта»,- добавил он.