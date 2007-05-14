Мороз предлагает голосовать за пакет без него

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ выступает против пакетного голосования относительно законопроектов, которые необходимы для проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня во время согласительного совета лидеров депутатских фракций и парламентских комитетов.

«Я не пойду на такие шаги, если хотите - делайте это без меня», - сказал А.МОРОЗ.

Он напомнил, что рабочая группа продолжает нарабатывать законопроекты, которые необходимы для проведения досрочных выборов.

При этом, отметил А.МОРОЗ, их рассмотрение должно происходить в соответствии с регламентом. «Будем рассматривать их последовательно», - сказал он.

А.МОРОЗ считает, что рассмотрение законопроектов можно было бы начать уже на этой неделе. В частности, он отметил, что ВР в четверг может уже определиться относительно тех проектов законов, которые уже наработаны рабочей группой. «Уже в четверг можно было бы их принять в первом чтении», - сказал председатель ВР.