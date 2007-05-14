Плющ назвал новую дату выборов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ прогнозирует, что досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 15 июля.

Об этом он сказал в интервью газете « Коммерсант-Украина» № 75 от 14 мая.

«Срок проведения выборов - 60 дней, он присущ большей половине европейских стран. Завтра будет крайний срок - партии должны выдвинуть своих кандидатов. Но вчера мы попросили Президента дать нам еще немного времени - рабочая группа работает и сегодня, и все эти дни. Думаю, в среду мы все закончим, поэтому можно говорить, что выборы состоятся через 60 дней после среды», - сказал И.ПЛЮЩ.

Отвечая на вопрос, как Президенту Виктору ЮЩЕНКО удалось убедить премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА согласиться с проведением досрочных выборов, В.ПЛЮЩ ответил: «Была добрая воля прекратить издевательства над народом…».

Он также добавил, что В.ЯНУКОВИЧУ не предлагали пост премьер-министра после выборов. В тоже время стороны достигли договоренности о принципах. «Мы договорились, что будем вместе работать над Конституцией. И оговаривался принцип, что та политическая сила, которая набрала на выборах большее количество голосов, будет иметь полное право на формирование коалиции и правительства»,- сказал И.ПЛЮЩ.