Конституционный суд взялся за второй указ Ющенко

В Конституционном Суде Украины открыто конституционное производство в деле по представлению 160 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 26 апреля 2007 г. № 355.

Об этом сообщается на официальном сайте КС.

В сообщении отмечается, что, согласно соответствующему представлению, “постановлением коллегии судей открыто конституционное производство по делу, ведется подготовка дела к рассмотрению на заседании суда”.

В то же время, суд продолжает рассмотрение дела по представлению 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, на сегодня заседания суда не планируется.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

27 апреля в КС было зарегистрировано представление 160 народных депутатов относительно неконституционности этого указа главы государства.