Плющ узнал о своем назначении от Азарова

Иван Плющ узнал о своем назначении секретарем СНБО в субботу во время заседания рабочей группы от первого вице-премьера Николая Азарова.

Об этом Плющ рассказал журналистам после встречи президента и премьер-министра, сообщает Украинская правда.

В частности, он отметил, что во время заседания рабочей группы, Азаров принес ему распечатку с сайта президента о его назначении.

На вопрос журналистов, объяснил ли президент причину своего решения, Плющ ответил: "Президент не должен объяснять причины, и я не задавал таких вопросов".

Вместе с тем, как сообщил журналистам Азаров, премьер-министр Виктор Янукович первым поздравил Плюща с назначением на должность секретаря СНБО телеграммой.