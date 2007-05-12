Плющ узнал о своем назначении от Азарова
18:28, 12 мая 2007Политика
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Президент не должен объяснять причины...
Иван Плющ узнал о своем назначении секретарем СНБО в субботу во время заседания рабочей группы от первого вице-премьера Николая Азарова.
Об этом Плющ рассказал журналистам после встречи президента и премьер-министра, сообщает Украинская правда.
В частности, он отметил, что во время заседания рабочей группы, Азаров принес ему распечатку с сайта президента о его назначении.
На вопрос журналистов, объяснил ли президент причину своего решения, Плющ ответил: "Президент не должен объяснять причины, и я не задавал таких вопросов".
Вместе с тем, как сообщил журналистам Азаров, премьер-министр Виктор Янукович первым поздравил Плюща с назначением на должность секретаря СНБО телеграммой.
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