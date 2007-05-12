Ющенко и Янукович договорились, когда объявят дату выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ договорились, что рабочая группа наработает необходимые для проведения внеочередных парламентских выборов документы, а в среду, 16 мая, их примет Верховная Рада.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ и новоназначенный секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, которые принимали участие в сегодняшней встрече Президента и премьера.

В частности, по словам Н.АЗАРОВА, в ходе встречи он и И.ПЛЮЩ отчитались о ходе работы рабочей группы. В частности, он сообщил, что уже согласован текст изменений в Кодекс административного судопроизводства. По словам Н.АЗАРОВА, на сегодняшний день «практически согласован малый пакет документов» для проведения парламентских выборов.

Он подчеркнул, что стороны договорились, что необходимые документы будут согласованы и подготовлены к среде будущей недели, чтобы уже в этот день ВР могла их принять.

Кроме того, сообщил Н.АЗАРОВ, также стороны договорились, что до этого времени не будут предпринимать никаких несогласованных действий.

В свою очередь И.ПЛЮЩ напомнил, что раньше, во время своей предыдущей встречи, Президент и премьер пришли к согласию относительно необходимости проведения досрочных парламентских выборов.

По его словам, сегодняшняя встреча была фактически продолжением той встречи и сегодня был своеобразный отчет за последнюю неделю работы, а также были наработаны планы на следующую неделю.

И.ПЛЮЩ передал журналистам слова Президента, согласно которым, В.ЮЩЕНКО не видит другого выхода как проведение досрочных парламентских выборов и вместе с тем сожалеет, что рабочая группа в последнее время работала недостаточно эффективно.

И.ПЛЮЩ также отметил то, что в следующие дни будет подготовлен пакет документов для проведения выборов, важнейшим из которых является проект постановления Верховной Рады о порядке их проведения.

По словам И.ПЛЮЩА, было бы хорошо, чтобы во вторник, 15 мая, настоящие документы были приняты парламентом. Однако, сказал И.ПЛЮЩ, по каким-то причинам Н.АЗАРОВ решил затянуть этот процесс еще на один день.

При этом Н.АЗАРОВ, который стоял рядом, сказал, что все же сегодня с Президентом была достигнута договоренность о голосовании в среду, 16 мая.

На вопрос журналистов, какова вероятность, что уже в среду необходимые документы будут проголосованы и, соответственно, станет известна точная дата выборов, Н.АЗАРОВ ответил: «Я думаю, что сто процентов».

Также, отвечая на вопрос журналистов, объяснил ли Президент причины назначения на должность секретаря СНБО, И.ПЛЮЩ сказал: «Президент не должен объяснять причины».