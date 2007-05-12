Ющенко и Янукович уже два часа играют в ”вопрос-ответ”
16:09, 12 мая 2007Политика
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Журналисты ждут под Секретариатом....
Уже почти два часа продолжается встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Как передает корреспондент УНИАН, известно, что во встрече принимают участие новоназначенный секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ и первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ.
Под помещением Секретариата Президента журналисты ожидают завершения встречи, хотя представители пресс-служб как Президента, так и премьера заверяют, что подхода к прессе ни В.ЮЩЕНКО, ни В.ЯНУКОВИЧА не планируется.
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