Коалиция передала Ющенко три пакета предложений: все расписано до секунды

Коалиция сегодня передала дорожную карту Президенту и его представителям. Об этом журналистам сообщил народный депутат от Партии регионов Борис Колесников. По его словам, дорожная карта состоит из трех частей. "Первый блок состоит из проведения честных и прозрачных выборов, второй блок – защита результатов выборов, и третий блок касается непосредственно статьи 90 Конституции Украины", - сказал депутат. Б.Колесников подчеркнул, что третий блок не обязательно должен быть включен в малый пакет документов, он может стать в дальнейшем частью большого пакета.

Депутат сообщил также, что сегодня в ходе заседания рабочей группы по подготовке к проведению досрочных парламентских выборов обсуждаются несколько законопроектов, в частности, о статусе народных депутатов. Когда будет закончено обсуждение этого закона, рабочая группа приступит к обсуждению законопроекта о дисциплине народных депутатов, "фактически, это закон об императивном мандате", который внесла на рассмотрение рабочей группы лидер БЮТ Юлия Тимошенко.

"Я не думаю, что сегодня закончится обсуждение законов. И еще неизвестно, продолжится ли заседание рабочей группы завтра. Это зависит от того, как они договорятся сегодня", - сказал Б.Колесников. Он также сообщил, что премьер-министр поехал на встречу к Президенту для того, чтобы вручить дорожную карту, разработанную коалицией.

Б.Колесников также подчеркнул, что Кабинет министров на сегодня дает гарантию того, что до 1 сентября будет создан реестр избирателей. "Тогда 6 сентября, допустим, Президент подписывает указ о досрочных выборах, а 28 октября проходят выборы. Все расписано до секунды", - сказал депутат, добавив, что оппозицию это не устраивает.

РБК-Украина