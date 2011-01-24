У Ющенко заявляют о провокации

Информация о допросе в Службе безопасности Украины мужчины, который 21 января возле Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры выразил свое недовольство экс-президенту Виктору ЮЩЕНКО, является политической провокацией.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА.

Она подчеркнула, что экс-президент абсолютно не причастен к «надуманному инциденту о допросе в СБУ мужчины, который накричал на Виктора Андреевича».

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что В.ЮЩЕНКО, пребывая в должности Президента Украины, никогда не позволял ни себе, ни другим злоупотреблять своим служебным положением и давить на демонстрантов через силовые структуры.

«Каждый демонстрант, каждый оппозиционер имел возможность свободно высказывать свое мнение, и Виктор Андреевич всегда уважал мнение других. А сегодня, когда ЮЩЕНКО не является действующим Президентом, у него даже инструмента нет давить на СБУ», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня гражданка Нина ШУЛЯК заявила о том, что СБУ вызвала на допрос мужчину, у которого с В.ЮЩЕНКО 21 января возле ГПУ возник конфликт.

В частности, как сказала Н.ШУЛЯК, которая была свидетелем инцидента возле Генпрокуратуры 21 января, вчера и сегодня СБУ на протяжении четырех часов допрашивала Василия ДУБОВИЦКОГО.

«Вчера он мне перезвонил и сообщил, что к нему пришли домой двое мужчин, сказали, что машина ждет, и забрали в СБУ. Ему сказали, чтобы взял теплую одежду и еду на три дня. Он больной человек, у него сахарный диабет, его четыре часа держали, требуя признания в том, кто платит ему деньги за участие в акциях под ГПУ», - сказала Н.ШУЛЯК.

Н.ШУЛЯК сообщила, что вчера В.ДУБОВИЦКОГО отпустили по состоянию здоровья из-за повышенного сахара в крови, но сказали прийти сегодня на 8 часов утра. Сегодня, добавила она, его также допрашивали 4 часа. Сейчас, по ее словам, В.ДУБОВИЦКОГО отпустили, но отобрали паспорт.

Н.ШУЛЯК отметила, что В.ДУБОВИЦКОМУ в вину якобы вменяют именно оскорбление В.ЮЩЕНКО.

В Службе безопасности Украины опровергли эту информацию. «Ответом на эту информацию может быть лишь жест покрутить пальцем у виска и порекомендовать лицам, которые распространяют эту информацию, лечиться», - отметили, в частности, в пресс-центре СБУ.

Справка УНИАН. 21 января общению журналистов с бывшим Президентом В.ЮЩЕНКО, который прибыл в ГПУ, помешал инцидент, возникший между экс-президентом и неизвестным гражданином.

Когда экс-президент вышел из машины, неизвестный мужчина начал выкрикивать оскорбления в его адрес. "Как ты можешь смотреть людям в глаза?", - кричал, в частности, гражданин.