Выдрин: у Тимошенко может появиться шанс стирать белье у президента Януковича

Дмитрий Выдрин, экс-бютовец, со скандалом ушедший от Юлии Тимошенко, ныне – член Партии свободных демократов Михаила Бродского, в интервью Украинской правдезаявил, что Ющенко и Тимошенко сами сделали из Януковича довольно сильного украинского политика. “Если Юлия Владимировна подарила Януковичу тайну разведения Майдана, то Ющенко подарил Януковичу еще большую тайну – тайну "разведения" Европы,» - утверждает Выдрин.

Политолог напомнил зажатость Януковича во всех европейских визитах, его скованность. «Он панически боялся сделать неверный шаг. Он боялся взять вилку не в ту руку, неправильно переписать слова со шпаргалки в книгу благодарностей. А тут вы еще достали его со страусиными туфлями. Янукович не знал, что в Европу не надо ездить в обуви, которая стоит дороже 300 долларов. Вы его совсем зашугали…» И добавил: "И вот один из глав секретариата президента мне по секрету признался, что когда–то застал Виктора Андреевича, сидящего в одиночестве, и вслух повторяющего: "Из Юли я не сделаю настоящую украинку, а из Януковича – зроблю".

Выдрин считает, что Президент на примере «пчел и ульев» продемонстрировал премьеру, что Европы не нужно бояться, нужно знать, как с ней себя вести. Модель отношений украинского политика с европейскими структурами по-Выдрину «адекватна взаимоотношениям пчеловода и улья, и заключается в том, что у пчел вы берете реальный мед, а впариваете пчелам фуфловый сахар…

Ющенко объяснил на собственном примере, что можно делать все, что угодно в Украине, если раз в две–три недели появляться в Европе и говорить: "Ребята, все классно, демократия побеждает!".

По сути, говорит политолог, Ющенко показал (Януковичу), что «на недовольное бормотание Запада нужно реагировать так же, как на жужжание пчел».

«После этого, - утверждает политолог, - Виктор Федорович будет с таким же удовольствием зажигать Европу, как он сейчас зажигает майданы. Я абсолютно уверен, что он очень быстро превратится в еврофила. Каждые две недели он будет в Европе. И, наверное, через полгода станет любимцем местной публики».

В ответ на напоминание корреспондента о том, что перед назначением Януковича премьером сам Выдрин говорил, что у донецких и динозавров общая проблема – «маленькая голова», экс-сторонник Тимошенко возразил: «А теперь они эту головку нарастили, причем с такой быстротой! Если все пойдет так, как сегодня, я боюсь, что свершится в двойном размере мечта Юлии Владимировны, которая говорила: "Моя мечта – стирать белье в штабе президента Ющенко". Теперь у нее может появиться шанс стирать белье у президента Януковича».

При этом Выдрин открыто называет Януковича лохом, «которого сделали выше того, что ему было предназначено судьбой и вопреки его лоховатой фактуре. И мне тоже непонятно, - добавляет Выдрин, - зачем та же Юлия Владимировна учила Януковича первому таинству – разведению Майдана, и зачем Виктор Андреевич учил его другому – "разведению" Европы.