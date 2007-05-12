Донецкий начальник СБУ вылетел из заместителей главы спецслужбы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом исключил из состава заместителей председателя СБУ начальника Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, указом от 12 мая В.ЮЩЕНКО внес изменение в Указ от 23 мая 2005 года №841 «О количестве заместителей председателя Службы безопасности Украины» (с изменениями, внесенными указами Президента Украины от 26 июля 2006 года №647, от 15 ноября 2006 года №968 и от 16 апреля 2007 года №305), исключив слова «заместителя и заместителя председателя Службы безопасности Украины – начальника Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области».

Как известно, до этого момента у председателя СБУ было шесть заместителей, в частности, первый заместитель (Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, который сейчас исполняет обязанности руководителя ведомства), начальник Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (Валерий ПИДБОЛЯЧНЫЙ), начальник УСБУ в Донецкой области (Александр СКИПИЛЬСКИЙ), и еще трое заместителей – Олег СКЛЯР, Игорь КОНОВАЛОВ и Геннадий МОСКАЛЬ.