СНБО должен был принять решение об арестах высоких госчиновников?

Народный депутат V созыва от Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ утверждает, что Виталий ГАЙДУК сам написал заявление об отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«ГАЙДУК сам написал заявление об отставке», - сказал В.СИВКОВИЧ.

Также он назвал провокацией вчерашнее заявление руководителя Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерия ГЕЛЕТЕЯ относительно существования документов о связи отдельных высокопоставленных должностных лиц с криминалитетом.

В.СИВКОВИЧ сказал, что эта провокация рассчитана на то, чтобы СНБО вчера вечером или сегодня утром принял решение об аресте «нескольких высоких государственных деятелей».

В то же время В.СИВКОВИЧ отметил, что благодаря тому, что “на отдельных телеканалах было показано, что это провокация”, такого не произошло.

Как сообщал УНИАН, 11 мая В.ГЕЛЕТЕЙ сообщил, что Секретариат Президента имеет в своем распоряжении материалы, в которых расписаны схемы дестабилизации в обществе и схемы покушений на известных украинских политиков.