Ключковский: до принятия решения еще осталось пять позиций

Народный депутат V созыва от «Нашей Украины» Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ утверждает, что для принятия решения, касающегося условий и сроков проведения внеочередных парламентских выборов осталось 5 позиций политического уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве во время перерыва в заседании рабочей группы по подготовке выборов.

«Экспертная группа не всё согласовала. Позиций пять осталось для принятия решения на уровне политиков», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.