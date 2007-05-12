Ключковский: до принятия решения еще осталось пять позиций
13:19, 12 мая 2007Политика
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Экспертная группа не всё согласовала...
Народный депутат V созыва от «Нашей Украины» Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ утверждает, что для принятия решения, касающегося условий и сроков проведения внеочередных парламентских выборов осталось 5 позиций политического уровня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве во время перерыва в заседании рабочей группы по подготовке выборов.
«Экспертная группа не всё согласовала. Позиций пять осталось для принятия решения на уровне политиков», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.
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