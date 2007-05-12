Янукович может выйти от Ющенко с датой выборов ”в кармане”?

Участники рабочей группы по подготовке к проведению внеочередных парламентских выборов объявили перерыв в заседании до 14.00.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК объяснил журналистам, это связано с тем, что приблизительно до 13.30 эксперты пообещали вынести на рассмотрение законопроект, касающийся обеспечения честных выборов.

По словам И.ВАСЮНИКА, сегодня утром на заседании рабочая группа парафировала один документ из «пакета компромисса». В частности, сказал он, это касается внесения изменений в Кодекс о судопроизводстве. «И мы практически приблизились к консенсусу решения относительно изменений в закон о статусе народного депутата», - сказал И.ВАСЮНИК.

В то же время сайт Нашей Украины со ссылкой на Николая Онищука сообщает, что по мнению нардепа, дата проведения досрочных парламентских выборов в Украине может быть названа в ближайшее время - после встречи президента и премьер-министра.

"Ожидается, что эта дата в ближайшее время может быть названа президентом Украины и премьер-министром с учетом, что на сегодня предварительно запланирована встреча между ними", - отметил он в перерыве заседания антикризисной рабочей группы.

Как сообщалось, встреча президента с премьером запланирована на 13.00 субботы.