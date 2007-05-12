В Секретариате Президента Тимошенко предлагали инсценировать ее убийство

Руководитель главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Украины Валерий Гелетей провел встречу с лидером БЮТ Юлией Тимошенко на которой поинформировал госпожу Тимошенко о возможности покушения на нее и предлагал инсценировать ее убийство. Об этом он сказал в эфире “5 канала”.

"Я сегодня на пресс-конференции сказал то, что вчера я имел встречу, возможность пообщаться из лидером БЮТ госпожой Тимошенко Юлией Владимировной, - заявил Гелетей. - Я ее поинформировал, но это была не единственная моя цель встретиться и поинформировать. Кстати, часть информации она уже имела и владела этой информацией. Основной вопрос которой стоял это возможность довести до логического конца именно это покушение. Такая практика у нас есть и я не хотел бы здесь повторяться, я когда-то в студии говорил что мы подобные преступления раскрывали и относительно банкиров делали инсценировку убийства. (...) Когда я имел разговор с госпожой Тимошенко и обычно это было теоретически возможно, и имел желание именно так идти, но понимая насколько это публичный человек, и какой бы был резонанс, какие последствия. То есть мы не знали как это по времени затянется, но скажу вам то что мы получили, насколько возможно было, оно сделано профессионально. То что мы возможно не можем завершить таким логическим концом, именно задержать на попытке совершить это убийство это уже другой вопрос. Но говорю вам, вчерашний разговор был именно в контексте чтобы сделать все возможно, чтобы довести до логического конца, именно задокументировать полностью действия эти. И у нас была возможность немножко ускорить этот процесс. Это уже оперативная работа. Я думаю, что тот кто понимает в этих вещах он меня хорошо понимает."

На вопрос кто может быть заказчиком этих покушений господин Гелетей сообщил что пока подозрения касаются бандитов и отдельных политтехнологов."Я сегодня уже говорил о том, что еще месяц назад я отмечал что с политической активностью майданов именно помаранчевого и синее-голубого в город Киев, как и в целом некоторые регионы государства начали приезжать некоторые лидеры преступных группировок и вообще люди, которые имеют к криминальной среде прямое отношение. Почему я называю именно так? Потому, что некоторые из этих людей, именно лидеры преступной группировки, имели прямое отношение к выборам 2004-го года, и более того прямое отношение к избиению людей возле админздания Центральной избирательной комиссии именно в 2004-ом году", - сказал представитель Секретариата Президента.

В ответ на прямой вопрос: "Это те люди в найме которых тогда подозревался Сергей Клюев?", Гелетей сказал: "Да. По-видимому видите все тайное когда-либо становится явным."