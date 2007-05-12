Винский обрадовался дате выборов от Партии регионов

Дорожная карта коалиции – это их первая конструктивная позиция, "то есть, становится понятно, чего конкретно хочет Партия регионов, какую дату". Об этом журналистам заявил сегодня народный депутат, представитель БЮТ в рабочей группе по подготовке к проведению досрочных парламентских выборов Иосиф Винский. "Потому что я думаю, что все мы уже поняли, что нужно считать от даты выборов. Потому что, если одна дата, то, возможно делать одни вещи, а если другая - то другие. Я доволен, если это есть в нашей работе", - сказал он.

Вместе с тем И.Винский подчеркнул, что позиция БЮТ остается неизменной, и она отталкивается от указа Президента о назначении досрочных выборов на 24 июня. По его словам, сегодня в ходе заседания рабочей группы стороны снова будут искать компромисс, в том числе и в дате проведения досрочных выборов.

И.Винский сообщил также, что после того, как рабочая группа наработает определенные документы, БЮТ считает целесообразным провести встречу в формате Президент – премьер-министр – рабочая группа. Депутат не исключил, что эта встреча может состояться сегодня.

РБК-Украина