Социалисты объяснили Ющенко, что такое свобода слова

Народный депутат, руководитель фракции СПУ в Верховной Раде Иван Бокий считает, что Президент Украины Виктор Ющенко оказался слабым государственным менеджером, к тому же без интеллектуального окружения - людей, которые могли бы дать полезный совет. Об этом он заявил в интервью газете "Киевский телеграф", сообщает сайт СПУ.

"Виктор Ющенко полтора года работал с большими полномочиями Леонида Кучмы, однако они ему не помогли. Он показал себя крайне слабым государственным менеджером. А сегодня он борется за полномочия, чтобы быть "сильным президентом". Но сила ведь не в полномочиях, а в том, чтобы добиваться выполнения своей избирательной программы. Вот что он сделал из того, что обещал? Да ничего", - отметил Иван Бокий.

По словам депутата, глава государства "ставит себе в заслугу то, что при нем существует свобода слова". "Но это понятие подразумевает не свободу выкричаться от души, а состояние, когда слово действенно, когда оно в государстве что-то значит. А у нас оно обесценено", - заметил депутат.

"Но мы имеем такого Президента, какого имеем. Меня всегда удивляло то, что и у него, как и у Леонида Кучмы, нет интеллектуального окружения, людей, которые могли бы посоветовать что-то путное, урезонить его, поскольку человек не всегда может быть прав во всем", - добавил он.