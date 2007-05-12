Богатырева назвала дату выборов
Если это шаг навстречу, тогда Кириленко не знает, что такое шаг не навстречу
Коалиция считает целесообразным, чтобы досрочные парламентские выборы состоялись 28 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед началом заседания рабочей группы по подготовке к внеочередным парламентским выборам сообщила журналистам координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.
По ее словам, наработки, которые сегодня есть у коалиции, такие, что с ними могут согласиться политические оппоненты. Кроме того, она заметила, что именно тогда «мы сможем начать работу по тем часовым рамкам, которые заложены в «дорожной карте».
В свою очередь народный депутат V созыва от Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ сказал журналистам, что «дорожная карта» составлена на основе того протокола, который был согласован еще на первой встрече рабочей группы, а также разработаны законопроекты, пункты «дорожной карты», которые были согласованы и со стороной Президента Украины, и с оппозицией.
В то же время председатель партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО сказал журналистам: «Их (коалиционные – УНИАН) предложения - не новы. Они выходили с ними еще несколько недель назад. Поэтому, если это шаг навстречу, то я не знаю, что тогда шаг не навстречу».
При этом он отметил, что оппозиция, конечно, готова обсудить все документы, которые необходимо принимать для качественного проведения внеочередных выборов в Верховную Раду. Однако, сказал В.КИРИЛЕНКО, «непродуктивно» оставлять страну в неопределенности еще на полгода, «поэтому мы считаем, что внеочередные выборы должны состояться как можно быстрее».
По словам В.КИРИЛЕНКО, соответствующий указ Президента «говорит о 24 июне (дата выборов)».
Впрочем, лидер «Нашей Украины» заметил: «Мы готовы сделать шаги навстречу и пересмотреть ту дату, которая будет приемлема для всех политических сил», но это не может быть та дата, которую предлагает коалиция, «которая выводит нас фактически на начало в следующего года».
На один из вопросов, касавшихся достижения компромисса, В.КИРИЛЕНКО ответил: «Я думаю, что компромисс возможен, но только разумный компромисс».