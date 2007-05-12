Богатырева назвала дату выборов

Коалиция считает целесообразным, чтобы досрочные парламентские выборы состоялись 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед началом заседания рабочей группы по подготовке к внеочередным парламентским выборам сообщила журналистам координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.

По ее словам, наработки, которые сегодня есть у коалиции, такие, что с ними могут согласиться политические оппоненты. Кроме того, она заметила, что именно тогда «мы сможем начать работу по тем часовым рамкам, которые заложены в «дорожной карте».

В свою очередь народный депутат V созыва от Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ сказал журналистам, что «дорожная карта» составлена на основе того протокола, который был согласован еще на первой встрече рабочей группы, а также разработаны законопроекты, пункты «дорожной карты», которые были согласованы и со стороной Президента Украины, и с оппозицией.

В то же время председатель партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО сказал журналистам: «Их (коалиционные – УНИАН) предложения - не новы. Они выходили с ними еще несколько недель назад. Поэтому, если это шаг навстречу, то я не знаю, что тогда шаг не навстречу».

При этом он отметил, что оппозиция, конечно, готова обсудить все документы, которые необходимо принимать для качественного проведения внеочередных выборов в Верховную Раду. Однако, сказал В.КИРИЛЕНКО, «непродуктивно» оставлять страну в неопределенности еще на полгода, «поэтому мы считаем, что внеочередные выборы должны состояться как можно быстрее».

По словам В.КИРИЛЕНКО, соответствующий указ Президента «говорит о 24 июне (дата выборов)».

Впрочем, лидер «Нашей Украины» заметил: «Мы готовы сделать шаги навстречу и пересмотреть ту дату, которая будет приемлема для всех политических сил», но это не может быть та дата, которую предлагает коалиция, «которая выводит нас фактически на начало в следующего года».

На один из вопросов, касавшихся достижения компромисса, В.КИРИЛЕНКО ответил: «Я думаю, что компромисс возможен, но только разумный компромисс».