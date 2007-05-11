Балога: кому с кем блокироваться, станет ясно после выборов

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает преждевременными любые разговоры о возможных конфигурациях политических сил в новом составе Верховной Рады.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, обнародованном пресс-службой Президента Украины.

По мнению В.БАЛОГИ, заявления отдельных политиков об участниках коалиций и блоков в новоизбранном парламенте являются всего лишь предположениями.

«Для того, чтобы предметно говорить на эту тему, нужно по меньшей мере опираться на реалии, а не прогнозы, и оперировать фактами, а не призрачными догадками. Такими фактами станут лишь результаты досрочных парламентских выборов», – отметил руководитель президентского Секретариата.

В.БАЛОГА подчеркнул, что главной задачей для всех ответственных политических сил является участие в избирательной кампании. Результаты голосования подтвердят волю народа и его доверие, дадут финалистам избирательной гонки карт-бланш на политическую деятельность в новых условиях.

По словам главы Секретариата Президента, требования некоторых политиков не допустить формирования тех или других политических союзов в новой Верховной Раде «не должны ввести в заблуждение избирателей. На сегодняшний день в демократическом лагере никто не говорит об изменении идеологических принципов или отказе от уже провозглашенных приоритетов».

В этой связи В.БАЛОГА подчеркнул, что остается действующим соглашение о совместной оппозиционной деятельности, подписанное в феврале между «Нашей Украиной» и Блоком Юлии Тимошенко. Этот документ определяет логику скоординированных действий двух политических сил, которые уже дали эффективные результаты. «Соглашение является четким ориентиром для всех демократических партий и объединений. Заключение договоренности и ее реальное влияние на дальнейшее развитие событий засвидетельствовали правильность этого шага. Никто из оппозиционеров не отказывается действовать методом, который уже подтвердил свою действенность», – подчеркнул В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 мая, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО выразил мнение, что блок «Наша Украина» должен дать гарантии, что не будет блокироваться с Партией регионов в новоизбранном парламенте.

По его словам, «союзники хотели бы иметь определенные гарантии, что позиция Вячеслава КИРИЛЕНКО будет позицией партии, а не позицией Юрия ЕХАНУРОВА, который говорил о правительственной коалиции только с Партией регионов».

Позже лидер «Народного Союза «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО подчеркнул, что «Наша Украина» будет создавать коалицию лишь с демократическими силами, или останется в оппозиции. Он отметил, что создание Коалиции демократических сил предусмотрено в соглашении об объединенной оппозиции «Нашей Украины» и БЮТ от 24 февраля этого года.