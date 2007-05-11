Завтра коалиция расскажет, как выходить из кризиса

Завтра на заседании рабочей группы по подготовке досрочных выборов представители коалиции намерены презентовать «дорожную карту» выхода из политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам представитель СПУ Сергей МАТВИЕНКОВ по окончании сегодняшнего заседания рабочей группы. Он сказал, что к завтрашнему дню будет выработана такая «дорожная карта» и она будет презентована приблизительно в 11.00. По словам С.МАТВИЕНКОВА, эта «дорожная карта» будет содержать график принятия необходимых законодательных изменений, а также сроки проведения досрочных парламентских выборов.

В свою очередь, представитель оппозиции Иосиф ВИНСКИЙ объяснил, что их позиция остается неизменной, и что выборы должны быть проведены 24 июня.

В то же время, по словам И.ВИНСКОГО, представители коалиции на сегодняшнем заседании заявили, что, по их мнению, выборы могут состояться в последнее воскресенье октября.

По словам И.ВИНСКОГО, на завтра представители коалиции обещают подготовить «дорожную карту», которой обосновать эту дату проведения выборов. И.ВИНСКИЙ добавил, что если это будет сделано, то завтра появится возможность выработать согласованный вариант относительно сроков проведения выборов.